شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة قبيل بدء اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي فضلا عن صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.8% في مايو/أيار بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% متجاوزا توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.5%.



وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضه بنسبة 0.6%، كما انخفض المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.7% مخالفا توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.4%.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم البدء في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 135 نقطة) إلى 34258 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4246 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 14096 نقطة.