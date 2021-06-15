شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى عدة سنوات قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثلاث سنوات، وخام برنت أعلى مستوى فى عامين ، وذلك قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 71.93$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 71.15$، وسجل أدنى مستوي عند 70.84$ ،وصعد خام برنت قرابة 1.1% إلى مستوي 73.76$ للبرميل الأعلى منذ نيسان/أبريل 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 72.98$ ، وسجل أدنى مستوي عند 72.82$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، وصعد خام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

تحققت تلك المكاسب بفضل توقعات طلب عالمي قوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام، و ارتفاع احتمالات تحول السوق إلى عجز المعروض.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.

استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ، بجانب أطراف أخرى فى اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي ، يوم السبت فى العاصمة النمساوية فيينا ، ووصف الاتحاد الأوروبي تلك المحادثات بأنها مكثفة.

ومن شأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بعد انسحابها فى عام 2018 ،أن تمهد الطريق لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران واستئناف صادرات النفط الخام.

ويتوقع خبراء الطاقة أن تضيف إيران ما بين 500 ألف برميل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات إلى السوق بمجرد رفع العقوبات الأمريكية.