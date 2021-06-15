شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر أيار/ مايو مرتفعا بمقدار0.8% شهريا ، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.6 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.7% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.7% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.