شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على استقراره داخل القناة الصاعدة، ليقدّم فرص إيجابية لاستئناف الاتجاه الصاعد، لكنه بحاجة لاختراق 71.45 لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة التي تستهدف مستويات 72.20 ثم 74.00 كمحطات رئيسية تالية.

وحتى الآن، نحن مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 71.45 أو كسر الدعم 70.70 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.35 والمقاومة 72.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير