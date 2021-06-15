شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 9339 مخالفة لأنشطة النقل البري خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة العامة للنقل حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تمثلت في 47,742 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة، نتج عنها رصد 9339 مخالفة، تركزت في نشاط نقل البضائع ووسيط الشحن، وتأجير الشاحنات، ونشاط الأجرة ووسيط الأجرة وتوجيه المركبات، ونشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ونشاط النقل المتخصص ونشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات تمثلت في تشغيل مركبة نقل بضائع بدون بطاقة تشغيل، وتشغيل سيارة الأجرة بدون بطاقة تشغيل، وأما من جانب نشاط تأجير السيارات كانت المخالفات في جانب الامتناع عن تأجير السيارات أو إضافة شروط غير نظامية، وممارسة نشاط تأجير السيارات بدون ترخيص.

وتهدف الهيئة العامة للنقل من هذه الحملات الرقابية التي تأتي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، والأمن العام، والإدارة العامة للمرور، إلى رصد مخالفي الأنظمة في قطاعات وأنشطة النقل في مختلف مدن ومناطق المملكة، والحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات.