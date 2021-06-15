شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جديد لمجلس إدارة «داماك» ومستشارون لتقييم الاستحواذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وافق مجلس إدارة شركة «داماك العقارية»، على تعيين لجنة مستقلة من المجلس لمراجعة وتقييم العرض المستلم من «مايبل إنفست كو ليمتد».

وأكدت شركة «داماك» في افصاح لسوق دبي المالي موافقة المجلس على تعيين مكتب «التميمي ومشاركوه» مستشاراً قانونياً لها، وشركة «كي بي إم جي لوار جلف ليمتد» كمقيم، وشركة أرقام كابيتال المحدودة كمستشار مالي، وذلك بغرض تقييم العرض المقدم.

كما تم تعيين فاروق أرجمند رئيساً جديداً لمجلس إدارة «داماك» وعلي مال الله بنجاب نائبا له، وذلك بأثر فوري.