شكرا لقرائتكم خبر عن «أركان» تعيّن مُقيّماً لعرض توحيد الأعمال مع «حديد الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أركان لمواد البناء عن تعيين «كيه بي إم جي» مُقيّماً مستقلاً، و«وايت اند كيس» مستشاراً قانونياً بهدف تقييم العرض المقدم بتاريخ 12 مايو/ ايار الماضي، من جانب «الشركة القابضة العامة» «صناعات» التابعة ل«القابضة» «ADQ» لتوحيد أعمال شركة أركان مع شركة حديد الإمارات والمملوكة بالكامل ل«صناعات».

وسينظر مجلس إدارة «أركان» قبل تقديم توصياته للمساهمين إلى نتائج عملية التقييم التي ستجريها شركة «كيه بي إم جي»، إضافة إلى ما سيقترحه المستشارون القانونيون، بما سيمنحه نظرة أشمل أثناء تقييم العرض المقترح.

ومن خلال «صناعات»، تعتبر كلّ من «أركان» و«حديد الإمارات» جزءاً من «القابضة» «ADQ» إحدى كبرى الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوّع في إمارة أبوظبي.

وتتضمن البنود الأساسية للعرض المقترح قيام «صناعات» بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة حديد الإمارات إلى شركة «أركان»، على أن تصدر «أركان» إجبارياً لمصلحة «صناعات» في مقابل سندات قابلة للتحويل إلى نحو 5,1 مليار سهم عادي في «أركان» عند إغلاق الصفقة. ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في «أركان» ب 0.798 درهم للسهم الواحد. وعند تطبيقه على تقييم «صناعات» لشركة «حديد الإمارات»، فذلك يعني تقدير قيمة شركة «أركان» بنحو 1,4 مليار درهم. وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك «صناعات» ما يناهز 87,5% من إجمالي أسهم المجموعة المشتركة. (وام)