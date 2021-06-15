شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لمقاصة السلع» شركة معترف بها في سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة دبي لمقاصة السلع، شركة التقاص المركزي المملوكة بالكامل من قبل بورصة دبي للذهب والسلع، عن اعتمادها كشركة مقاصة معترف بها من سلطة النقد في سنغافورة، والتي تعتبر المصرف المركزي للبلاد وهيئة التنظيم المالي فيها.

وتعد شركة دبي لمقاصة السلع، أكبر شركات التقاص المركزي وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، وهي توفر خدمات المقاصة لبورصة دبي للذهب والسلع منذ إنشائها.

ويتيح هذا الاعتماد من سلطة النقد في سنغافورة لشركة دبي لمقاصة السلع إمكانية تقديم خدمات المقاصة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في سنغافورة، والتي تعد مركزاً مالياً عالمياً رئيسياً. وكان قد سبق لبورصة دبي للذهب والسلع أن حصلت في عام 2008 على اعتماد سلطة النقد في سنغافورة كمشغل سوق معتمد.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يعد حصولنا على هذا الاعتماد من سلطة النقد في سنغافورة إنجازاً مهماً يؤكد مجدداً الثقة في قدراتنا، ويبرز التزامنا بالامتثال للوائح التنظيمية التي تسعى إلى تعزيز النزاهة المالية في أسواق السلع والمشتقات في جميع أنحاء العالم. كما يتيح هذا الاعتماد للمؤسسات العاملة في سنغافورة إمكانية الوصول إلى أعضاء بورصة دبي للذهب، ويعكس المكانة المرموقة لشركة دبي لمقاصة السلع في المنطقة، فضلًا عن أنه يمثل خطوة مهمة لمجموعة بورصة دبي للذهب والسلع في سياق تطلعاتنا إلى توسيع خدماتنا ومنتجاتنا عبر المنطقة الآسيوية، باعتبارها جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع للنمو».