شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «أمازون فنتك لاب» في دبي دعماً لابتكارات خدمات الدفع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»، «أمازون فنتك لاب» في «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي. وهذه المبادرة هي الأحدث من نوعها، وتهدف إلى دعم التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال توفير منتدى للمناقشات حول المدفوعات الرقمية ومستقبل صناعة التكنولوجيا المالية.

يشكّل «إنوفيشن هب» جزءاً من حي دبي للمستقبل الذي أعلن عنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يناير/كانون الثاني 2020، كما ويعدّ أضخم بيئة في المنطقة؛ لدعم الشركات الناشئة والمساعدة على بناء المستقبل المالي والمستقبل الاقتصادي للمنطقة.

ويساعد «أمازون فنتك لاب»، الذي يشكّل مركزاً للابتكار والإبداع المالي على دعم هذا المجتمع من خلال بناء العلاقات والتواصل والإرشاد وجلسات النقاش وتنظيم ورش العمل بمشاركة متحدّثين بارزين، وأبحاث حول وسائل الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية وساحة التكنولوجيا العالمية.

تمّ تصميم «أمازون فنتك لاب»؛ بهدف دعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال التواصل والتعاون مع مجتمع مركز دبي المالي العالمي من الشركات الصغيرة والمتوسّطة والمؤسسات المالية، والشركات الناشئة من خلال برنامج دائم من الفعاليات تتمّ خلاله استضافة مختلف الأفراد والفرق الفاعلة في القطاع في مجموعة متنوعة من المنتديات؛ لمناقشة مختلف نقاط الضعف في الدفع والتوصل إلى حلول مشتركة لها. ومن شأن هذه الجهود أن تساعد في تطوير أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني لتكون الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية وأن تدعمها في مهمّتها لمنح التجار والعملاء في المنطقة تجربة مختلفة في الدفع الإلكتروني.