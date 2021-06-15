شكرا لقرائتكم خبر عن شركة من الإمارات تنضم لمجتمع رواد تكنولوجيا المنتدى الاقتصادي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن ضم 100 شركة تكنولوجيا رائدة إلى مجتمع رواد التكنولوجيا الخاص به لعام 2021، وجميع هذه الشركات هي شركات تكنولوجيا ناشئة وفي طور النمو، تنشط في بعض أكثر القضايا العالمية أهمية من خلال تقنيات مبتكرة ونماذج أعمال مميزة، من الذكاء الاصطناعي (AI) إلى التكنولوجيا المالية، وتستخدم مجموعة الشركات المختارة لهذا العام تقنيات جديدة لحماية المناخ وتحسين الرعاية الصحية، وغير ذلك الكثير.

وضمن الشركات «سوق المال» الإماراتية، التي تنشط في بناء منصة تعليم مالي عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار تقول سوزان نيسبيت، رئيسة مجتمع المبتكرين العالميين لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: «تضم مجموعة 2021 من رواد التكنولوجيا العديد من أهم الشركات المستقبلية، وأسماء ستكون بلا شك في طليعة صناعاتها».

وأضافت: «تظهر هذه الشركات إمكانات كبيرة، ليس في تغيير صناعاتها فقط، ولكن من خلال تقديم حلول حقيقية للمشاكل العالمية. فهي تضيف قيمة كبيرة لمهمة المنتدى الاقتصادي العالمي المتمثلة في تحسين حالة العالم من خلال مشاركتها في مجتمع رواد التكنولوجيا».

وتندرج الشركات المختارة ضمن رواد التكنولوجيا لهذا العام ضمن مجموعة واسعة من الصناعات تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وغيرها. ومن خلال تصدّر هذه الشركات لصناعاتها، تسخّر العديد منها التكنولوجيا الجديدة لمعالجة عدد من القضايا المجتمعية العالمية بهدف تحسين خيارات التعليم ومعالجة قضايا تغير المناخ، وغيرها.

وتتمتع مجموعة رواد التكنولوجيا المختارة لهذا العام بأعلى تنوع بين الجنسين، حيث تقود النساء أكثر من 30٪ من الشركات التي المختارة. كما أنها تمثل 26 اقتصاداً مختلفاً، وتشمل شركات من الإمارات العربية المتحدة والسلفادور وإثيوبيا وزيمبابوي لأول مرة، كما تزيد كلّ من هذه الشركات من الابتكارات الرائعة في مناطقها.

ومع اختيار هذه الشركات كرواد في مجال التكنولوجيا، ستنضم جميعها إلى مجموعة غنية من الخريجين تضم العديد من الأسماء الشهيرة اليوم، مثل إير بي إن بي، وجوجل، وموزيلا، وسبوتيفاي، وتويتر. كما ستتم دعوتهم أيضاً للمشاركة في ورش عمل المنتدى الاقتصادي العالمي والمناقشات رفيعة المستوى على مدى عامين ضمن مجتمع رواد الأعمال.

قائمة رواد التكنولوجيا لعام 2021:

سوق المال، الإمارات

كامبريدج للصناعات، إثيوبيا

فليكس فينتكس، زيمبابوي

مدرسة مورينجا، كينيا

إي آي للخدمات الصحية، اليابان

أسباير، سنغافورة

أفانت ميتس، الصين

بانيان نيشن، الهند

سيفيك ليدجر، أستراليا

كاربيوس، فرنسا

تيرفث الاتسنتشري تك، المملكة المتحدة

سيراتي، السويد

إينابتر، إيطاليا

الأنيونيهيدروجينيوس، ألمانيا

فونديدورا، المكسيك

ترورا، كولومبيا

إيونر، كندا

جاتيك، أمريكا