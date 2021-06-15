شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الإسلامي» يفتتح فرعاً جديداً في «أبوظبي مول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، عن افتتاح أحدث فروعه في «أبوظبي مول»؛ لتعزيز شبكة فروعه بالدولة؛ والوصول إلى أكبر شريحة من عملائه في العاصمة أبوظبي.

وحضر حفل افتتاح الفرع الجديد، أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ونبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي، وماجد شعبان رئيس شبكة الفروع بالمصرف، ومحمد الغفلي المدير الإقليمي لفروع أبوظبي والعين، وحورية أحمد مديرة فرع «أبوظبي مول»، وغيوم دارليكس المسؤول التجاري بقسم التأجير في «أبوظبي مول»، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات ومديري الأقسام.

وأكد نبيل أبو علوان أن مصرف الشارقة الإسلامي يحرص على تطوير أعماله، وتعزيز شبكة فروعه في شتى أرجاء الدولة والعاصمة أبوظبي، من خلال إعادة النظر في مواقع بعض الفروع، والانتقال إلى أماكن أخرى قد يكون الوصول إليها أسهل للعملاء، مضيفاً: إن التواجد في أبوظبي مول بشكل خاص، والمراكز التجارية بشكل عام؛ يتيح للمصرف فتح أبوابه على مدار فترات عمل أطول تتناسب مع ظروف العملاء وتلبي احتياجاتهم.

وأشار رئيس الخدمات المصرفية للأفراد إلى أن فرع المصرف الجديد في أبوظبي مول يعد ثالث فروع المصرف في العاصمة، والبديل للفرع السابق في شارع إلكترا، وأول فرع يفتح أبوابه على مدى فترتين صباحية ومسائية في مدينة أبوظبي، ليخدم جمهوراً أكبر من المتسوقين ومرتادي المول.

ويقدم فرع «أبوظبي مول» العديد من الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات، بما في ذلك خدمات التمويل المختلفة، وفتح الحسابات، وإصدار البطاقات، والسحوبات والإيداعات.