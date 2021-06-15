شكرا لقرائتكم خبر عن 941 مليون درهم تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الثلاثاء، أكثر من 941 مليون درهم؛ حيث شهدت الدائرة تسجيل 269 مبايعة، بقيمة 574.54 مليون درهم؛ منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 102.81 مليون درهم، و246 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 471.73 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق؛ من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 314.73 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 173.78 مليون درهم و54 رهن فلل وشقق بقيمة 140.95 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 110 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 49 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 51.9 مليون درهم كان أهمها في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 43 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم.