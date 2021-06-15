شكرا لقرائتكم خبر عن «هب71» تطلق برنامجاً جديداً لبناء الشركات الناشئة والاستثمار حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعاونت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، مع شركة «مودوس كابيتال» في نيويورك، لإطلاق برنامج Ventures Lab. وستتيح الشركة المتخصصة في بناء شركات رأس المال المخاطر للمؤسسين حول العالم تطوير شركات ناشئة ناجحة انطلاقاً من أبوظبي. ويعدّ Ventures Lab في Hub71 أول برنامج لبناء شركات من هذا النوع في الإمارات تطلقه «مودوس».

وسيساعد برنامج Ventures Lab المؤسسين على اختبار الأفكار والمفاهيم وطرح المنتجات في السوق. وسيضم البرنامج الذي يستمر تسعة شهور ما لا يقل عن 16 مؤسساً كل عام بعد عملية اختيار تجريها Hub71 و«مودوس» إلى جانب خبراء آخرين في القطاع. وسيتعاون فريق «مودوس» من رواد الأعمال والمشغلين مع المؤسسين المشاركين؛ لتقديم الدعم لهم في بناء شركات رأس المال المخاطر ووضع استراتيجية الأعمال والاستعداد لجمع الأموال وإدارة نمو المنتجات بما يتماشى مع أهداف أعمالهم طيلة فترة عمل الشركة الناشئة.

وستحظى كل شركة متخرّجة طيلة مدة البرنامج بتمويل يصل إلى 450 ألف دولار (1.6 مليون درهم) وبموارد عينية من «مودوس» التي تتخذ من Hub71 مقراً لها. وعند التخرج من برنامج Ventures Lab، سيحصل المؤسسون على فرصة الاستفادة من برنامج Hub71 للحوافز ومن مجتمعها الحيوي؛ حيث سيستمرون في تلقي الدعم التشغيلي والمساعدة من الفرق الإضافية، فضلاً عن الحوافز والبرامج والشبكات العالمية لتوسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق. كما سيحصل المؤسسون على حق الوصول إلى صندوق رأس المال المخاطر من «مودوس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المسجل في سوق أبوظبي العالمي والبالغة قيمته 80 مليون دولار، إضافة إلى مجتمع رأس المال المتنامي لHub71 والذي يضم 17 صندوق رأس مال مع أصول قيد الإدارة تزيد قيمتها على 1.72 مليار دولار.

ويمكن للمؤسسين في المراحل الأولى من تطوير مفهوم أو نموذج أولي متخصص في أي قطاع التقدم بطلب الانضمام إلى برنامج Ventures Lab. وستحظى بالأفضلية الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية، والتعامل المباشر مع المستهلك، تماشياً مع التزام Hub71 بدعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ومع رؤية أبوظبي 2030. كما ستمنح Hub71 الأولوية لرائدات الأعمال والمواطنين الإماراتيين للمساهمة في رعاية الجيل القادم من المؤسسين المحليين.

وقال نادر مصيطف، رئيس تطوير المنتجات والأعمال في Hub71: سنعمل من خلال برنامج Ventures Lab على تمكين مزيد من المؤسسين من قيادة شركات التكنولوجيا القابلة للاستمرارية وجذب شركات واستثمارات جديدة إلى أبوظبي ودعم جيل المستقبل من رواد الأعمال في الدولة من أجل صياغة شكل اقتصادها الرقمي المستقبلي. ويعدّ النفوذ الدولي ل«مودوس» في نيويورك والقاهرة وخبرتها المثبتة في بناء شركات رأس المال المخاطر انعكاساً واضحاً لتركيزنا على تمتين الشراكات التي تضيف قيمة وتوفر المزيد من فرص جمع الأموال لمؤسسينا. فنحن نتطلع للعمل من كثب مع «مودوس» وإطلاق برنامج تمكينيّ؛ يسهم في إنشاء شركات تكنولوجيا محلية مؤثرة في قلب أبوظبي.

من جهته، قال كريم الصيرفي، الشريك الإداري في «مودوس كابيتال»: سعداء لدعم وتعزيز ريادة الأعمال من خلال شراكتنا مع Hub71؛ حيث إننا لا نوفر رأس المال فقط؛ بل نقدم أيضاً الخبرة والإرشادات التشغيلية التي تحتاج إليها الشركات الناشئة في أولى مراحلها. لقد أنشأت Hub71 منظومة تكنولوجيا عالمية رائدة نفتخر بالشراكة معها وإضافة قيمة إليها من خلال توفير فرص مميزة للخبرات المشتركة، وإطلاقنا معاً أول برنامج بناء شركات رأس مال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.