شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراراه اليوم الثلاثاء 15-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعره في البنك الأهلى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.21 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.