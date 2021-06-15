شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى عند سعر 51.84 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 49 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.77 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.00 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.12 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.00 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.81 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.32 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.