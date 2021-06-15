شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة المصرية للاتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر أبريل 2021 حيث بدأت في تحصيلها منتصف شهر أبريل، ولمدة شهر حتى 14 مايو، ثم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 يونيو ثم يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بوقف خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضى ما يزيد عن 10 ملايين مشترك.