شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12386 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.