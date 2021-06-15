شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 73.20 دولار و71.18 للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 73.20 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.18 للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا بدعم من تلاشي احتمالية توريد إيران لإمدادات إضافية إلي السوق قريبا .

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.9%.