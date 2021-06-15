شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: بنطور الصوت والضوء بالأهرامات بـ200 مليون جنيه حبا فى مصر وليس للربح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف فى كلمة قصيرة له اليوم، الثلاثاء، خلال توقيع العقد مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أنه من المهم تضافر كل الجهود للانتهاء من المشروع العام وتحسين مطهر المنطقة، لافتا إلى ضرورة التاكد من أهمية التطوير لأجل مصر، وليس بتحقيق الربح.

أضاف المهندس نجيب ساويرس: "لنا الفخر في التوقيع علي هذا العقد مع وزارة قطاع الأعمال وتنفيذ هذا المشروع القومي لتطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات التي تعد أهم منطقة جذب سياحي في مصر والعالم.

إن هدفنا هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل لتحويلها إلي منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة، كما نعمل علي تطوير المنطقة المحيطة لتكون خير واجهة لمصر".

يشار إنه بدأت بالفعل خطة التطوير الشاملة لمنطقة الزيارة في هضبة الأهرامات وذلك بناءً على العقد الموقع بينها وبين المجلس الأعلى للآثار والذي يشمل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين، وعليه فإن إسناد مشروع تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض إلى الشركة سيمكنها من وضع خطة شاملة لتطوير مناطق الزيارة بهضبة الأهرامات بما فيها عروض الصوت والضوء.