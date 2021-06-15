شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بعثات مصرية إلى دول وسط وغرب أفريقيا لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية، حيث ستكون باكورة هذه البعثات خلال شهر يوليو المقبل إلى دولتي السنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق والتعاون بين التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك خاصةً وأنه من أهم البنوك العاملة في هذين البلدين.

وقالت الوزيرة إن هذا التوجه يأتي في اطار حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الافريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب افريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للنفاذ إلى أسواق وسط وغرب إفريقيا، شارك في فعاليات المنتدى السفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية وعدد من سفراء الدول الافريقية ورؤساء المجالس التصديرية.

وأوضحت جامع أن انعقاد هذا المنتدى يبرز الأساس الذي تعتمد عليه مصر مع شركائها الاقتصاديين، ويستند الى تأسيس التحالف الاستراتيجي بين أجهزة الدولة وكل من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية، ويدعم من خلاله رجال المال والأعمال العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على جميع الاطراف، وتعمل على تحفيز مستويات النمو الاقتصادي، ومن ثمّ توفر فرص العمل للأجيال القادمة.

واشارت إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول غرب افريقيا لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها الجانبين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.

ولفتت جامع إلى أن القارة الأفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادى الإقليمي باطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية والبدء في تنفيذها، والتي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسمح بتبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، كما انها تمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي أفريقي.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المنتدى يعكس إدراك الحكومات للمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقها لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لا سيما في القطاعات غير المستغلة والقطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.

ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات والآليات لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا شملت إعلان استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية عام 2018، وإرساء برنامج تنمية ومساندة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات في تكلفة النقل والشحن للدول الأفريقية، حيث يتحمل الصندوق 50% من تكلفة الشحن للصادرات المصرية المتجهة لأفريقيا وتم زيادتها في البرنامج الجديد المقرر بدء تنفيذه مطلع الشهر المقبل لتصل الى 80% من تكلفة الشحن، فضلًا عن استضافة مصر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018، واستضافة مصر لورشة عمل "صنع في أفريقيا" خلال عام 2019.

وأشادت جامع بالجهود التي بذلها التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك للخروج بهذا الحدث على الوجه الأمثل، معربة عن املها في ان يؤتي ثماره لدعم وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم في دول وسط وغرب افريقيا الشقيقة.

وقال حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ان المبادرة تاتي في اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التواجد المصري على الساحة الافريقية القائم على التعاون مع كافة منظمات الاعمال مشيرا الى اهمية تفعيل العمل المشترك للتوسع في السوق الافريقي من خلال التنسيق مع التجمعات الافريقية المختلفة ومن بينها الايكواس وجماعة شرق افريقيا والكوميسا وكذا العمل في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري أن إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا تعد خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق طموح الــ100 مليار دولار صادرات سنويا.

وقال إن التمثيل التجاري نجح في وضع استراتيجية مفصلة لاستكشاف الفرص الواعدة بغرب افريقيا، سواء للصادرات المصرية أو لإحلال الواردات المصرية بواردات افريقية أو للاستثمار المشترك، من خلال تكوين شراكات مع جهات ذات نفوذ قوي في القارة لتنظيم فعاليات لفتح قنوات اتصال مباشرة بين قطاع الاعمال في الجانبين.

واكد مغاوري أنه تم اطلاق هذه المبادرة الهامة بالتعاون مع التجاري وفا بنك باعتباره أحد أهم المؤسسات المصرفية ذات السمعة الدولية والتي تنتشر جغرافياً في القارة الافريقية وبشكل رئيسي في دول غرب افريقيا، لافتا الى ان المبادرة ترتكز على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إرسال بعثات ترويجية تمثل القطاعات التصديرية المصرية ذات الأولوية الى دول غرب أفريقيا، حيث يساهم البنك بدور رئيسي في توفير التمويل اللازم لهذه البعثات.

وأضاف مغاوري أن هناك نحو 34 دولة افريقية مرشحة لزيادة القوائم السلعية حتي عام 2024، لافتا إلي أن المبادرة بدأت بدولي السنغال والكاميرون نظرا لان السنغال عضواً في تجمع الايكواس والكاميرون عضوا في السادك، حيث يمكن التعاون مع هذين البلدين في العديد من المجالات لا سيما مجال المقاولات والبنية التحتية والمنتجات الطبية وخدمات الاتصالات والالات الزراعية والطاقة، فضلا عن اهمية الاستفادة من ميناء داكار باعتباره من اكبر الموانئ بدول غرب افريقيا

ولفت مغاوري الي ان مصر تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع دول تشاد وغينيا والجابون والكونغو، لافتا الي ضرورة تحقيق اقصي استفادة من مكاتب التمثيل التجاري الموجودة بدول القارة السمراء.

وبدوره قال الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة افريقيا بالتمثيل التجاري ان هذه المبادرة تأتي في إطار سعى التمثيل التجاري لإطلاق مبادرات جديدة غير تقليدية بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية الى القارة الافريقية وبشكل خاص أسواق دول غرب أفريقيا التي تشكل سوقاً واعدة للمنتجات المصرية، خاصة في ظل عدم وجود اتفاقات تجارية تفضيلية تربط مصر بدول غرب أفريقيا حتى الآن وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أرقام الصادرات المصرية الى تلك المنطقة من القارة الافريقية.

وأكد الشريف ان هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا في شتى المجالات والقطاعات خلال المرحله المقبلة.