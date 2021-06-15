شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم.. الطن بين 14200-14600جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الحديد والأسمنت بجميع أصنافهما يشهدا استقرارا فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء 15-6-2021 وفقا للأسعار الرسمية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد شهدت بعض الانخفاض الطفيف في الأسعار ممثلة في عروض مقدمة من المصنع للمورد، وذلك لبعض المصانع، ولكن لم يصدر منشور رسمي من المصانع بهذه العروض.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الحديد تتراوح بين 14200 - 14600 جنيه تسليم المصنع، بالإضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الاسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .