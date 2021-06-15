شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية يتجاوز التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر أيار/مايو منخفضة بمقدار 1.3% ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 0.6% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.9% المعدلة من ارتفاع بنسبة 0.0%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة منخفضة بمقدار 0.7% ، أسوأ من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.4% ،وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.8% ،هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.