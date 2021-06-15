شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثامنة على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل بالجلسة السابقة ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،لكن تظل المكاسب محدود بفعل ترقب اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاحتياطي.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ،فى سابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 460.51 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 0.75% ، بفضل آمال تحقيق شركات القطاع مكاسب قوية خلال النصف الثاني من هذا العام ، خاصة مع توالي تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا فى القارة العجوز.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,255.59 نقطة.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم ،الاجتماع الذي طال انتظاره للبنك الفيدرالي الاحتياطي ،على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ،وسط توقعات الإبقاء على السياسة النقدية دون أي تغيير ، مع توفير أدلة واضحة حول مستقبل شراء السندات وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 قرابة 0.5% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.5% .