شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقبع قرب أدنى مستوى فى 4 أسابيع قبل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، وذلك قبل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،الذي من المنتظر أن يوفر رؤية شديدة الوضوح حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,858.64$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,866.29$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,869.18$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,844.39$ للأونصة ،تحت ضغط انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

من المرجح على نطاق واسع ،أن يوفر هذا الاجتماع الذي طال انتظاره فى معظم أسواق المال العالمية ، رؤية شديدة الوضوح حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ، وهل يبدأ فعليا المركزي الأمريكي فى إجراءات تشديد السياسة النقدية مبكرا.

وكان صانعي السياسة النقدية الأمريكية بقيادة "جيروم باول" قد شددوا بالفترة الأخيرة على أن تزايد الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا ،وأن السياسة فائقة السهولة ستظل سارية حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر آمنا.

غير أن البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة فى الولايات المتحدة أثارت المخاوف فى الأسواق ،حول ضغوط ارتفاع الأسعار مع إعادة الانفتاح الاقتصادي فى البلاد ،سوف يجبر الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,044.61 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأول من حزيران/يونيو الجاري.