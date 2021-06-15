شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن مستويات مرتفعة فى عدة سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلى عن مستويات مرتفعة فى عدة سنوات ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب ترقب المتعاملون نتائج المحادثات المكثفة حول إحياء اتفاق إيران النووي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 70.84$ ، من مستوى الافتتاح عند 71.15$، وسجل أعلى مستوي عند 71.52$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.2% إلى مستوي 72.82$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 72.98$ ، وسجل أعلى مستوي عند 73.54$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 71.76$ للبرميل ، وصعد خام برنت بنسبة 0.7% ، وسجل مستوي 73.62$ للبرميل الأعلى منذ نيسان/أبريل 2019 .

تحققت تلك المكاسب بفضل توقعات طلب عالمي قوي على الوقود خلال النصف الثاني من هذا العام، و ارتفاع احتمالات تحول السوق إلى عجز المعروض.

استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ، بجانب أطراف أخرى فى اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي ، يوم السبت فى العاصمة النمساوية فيينا ، ووصف الاتحاد الأوروبي تلك المحادثات بأنها مكثفة.

ومن شأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بعد انسحابها فى عام 2018 ،أن تمهد الطريق لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران واستئناف صادرات النفط الخام.

ويتوقع خبراء الطاقة أن تضيف إيران ما بين 500 ألف برميل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات إلى السوق بمجرد رفع العقوبات الأمريكية.