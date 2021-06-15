شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف أسرة مستفيدة من حلول «سكني» خلال 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج «سكني» عن استفادة 100,449 أسرة من خيارات وحلول البرنامج السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 78,349 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج أن الأسر استفادت من مختلف الحلول والخيارات التي يتيحها، والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى التسهيلات الأخرى، مثل: إصدار شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية، والاستفادة من المستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها، وذلك عبر إجراءات سهلة وميسّرة من خلال تطبيق «سكني».

وبلغ مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية العام 2021 حتى شهر مايو الماضي 44,710 أسرة، فيما استفادت 31,335 أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضَّلت 13,993 أسرة خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني»، و10,411 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوّه البرنامج باستمرار أعمال التنفيذ والبناء للمشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تمهيدًا للبدء في تسليمها للأسر المستفيدة، ضمن 98 مشروعًا توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ويتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفيلات والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط.

ويتيح البرنامج حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق وموقع «سكني»، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية، مثل المستشار العقاري، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية و«المقاول المعتمد»، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.