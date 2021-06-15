شكرا لقرائتكم خبر عن 260 ألف درهم إلى 3.7 مليون تكلفة افتتاح مطعم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

«كم أحتاج من المال لأفتح مطعماً في دبي؟» السؤال الأكثر شيوعاً على الإطلاق الذي تتلقاه شركة «ريستورينت سيكريتس إنك» (RSI) لخدمات الأطعمة والمشروبات ومقرها دبي.

تعتمد التكاليف بالتأكيد على نوع وحجم وموقع المشروع، وتقول غابرييل ف. ماذر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RSI: «من خلال البحث هناك ثلاثة أنواع من المطاعم التي تشكل الطلب الأكبر منذ بداية الجائحة. منذ بداية الجائحة، حدث تحول كبير في هذه التكاليف، أيضاً في القنوات الربحية والتجارية في مجال الأطعمة والمشروبات».

مطاعم الخدمة الكاملة

نوع «مطاعم الخدمة الكاملة» هو الأكثر انتشاراً في مجال الأطعمة والمشروبات، يعتمد على تحقيق التجربة الكاملة من تناول الطعام والخدمة والتوصيل. يتطلب فتح هذا النوع من المطاعم موارد كبيرة، كما يحتاج إلى جهود ضخمة من حيث التشغيل والإدارة المالية ومصادر الموارد.

من الممكن أن يكلف متوسط الإيجارات في موقع رئيسي من وسط مدينة دبي إلى جميرا ما بين 70 إلى 250 دولار (260 إلى 915 درهم) لكل قدم مربع، وبما أن تنفيذ تجربة الخدمة الكاملة يحتاج مساحة تتراوح ما بين 1،500 إلى 5،000 قدم مربع، إذن الإيجار السنوي لمثل هذه الوحدة قد يتراوح بين 70،000 دولار إلى 1،000،000 دولار (260 ألف إلى 3.67 مليون درهم) وأكثر.

وتتراوح تكاليف البناء والتصميم ما بين 150 إلى 600 دولار (550 إلى 2200 درهماً) لكل قدم مربع، وكلما زادت مساحة الوحدة، ارتفعت التكلفة التشغيلية القائمة على العمالة والصيانة والمرافق والمقاعد اللازمة لتهيئة الوحدة.

تتمتع الوحدات ذات المساحات الكبيرة بميزة جيدة، وهي أنها تستوعب المزيد من المقاعد، ومجال الأطعمة والمشروبات قائم على متوسط إنفاق الشخص مقابل عدد الأشخاص الذين يٌقدم لهم الخدمات يوميا، ومع أن بناء مفهوم قوي وإنشاء منتج عظيم والالتزام بمعايير الصناعة في التحكم التشغيلي جميعها أمور غاية في الأهمية لكسب عوائد مربحة، رغم ذلك، فإن مشاريع الأطعمة والمشروبات قابلة للتوسع في النهاية، من خلال فتح فروع تنتسب للمواقع الرئيسية في مواقع سوقية مختلفة مستهدفة.

يصل متوسط الإنفاق الرأسمالي للموقع الرئيسي 500،000 دولار (1.83 مليون درهم) فصاعدًا، حيث يشمل تصميمات داخلية انستجرامية، وتقديم منتج رائع وعلامة تجارية مميزة بكل تفاصيلها بالإضافة إلى ميزانيات التسويق والموظفين.

المطبخ السحاب ووحدة التوصيل

يعتبر قطاع المطبخ السحاب ووحدة التوصيل الأسرع حالياً من حيث النمو في مجال الأطعمة والمشروبات، بجانب الكثير من المطابخ المعتمة التي تعرض أسعار إيجارية معقولة، يتراوح حجم المطبخ السحابي ما بين 19 و21 متراً مربعاً.

وتتراوح تكاليف استئجار مساحة من دون معدات ما بين 2000 و 2200 دولار (7350 درهماً إلى 8000 درهم) في الشهر، لكن إذا كان المطبخ يشمل المعدات فإن التكاليف ستبدأ من 4700 دولار (17250 درهماً) فما فوق، يعتمد هذا على الشخص الذي ستؤجر منه وعلى المنطقة التي يقع بها المطبخ، ولأجل ضمان الربح يجب أن يقع المطبخ ضمن نطاق توصيل قوي وذي كثافة سكانية عالية.

وفي حال ان احتجت لشراء معدات للمطبخ فإن متوسط التكلفة بحد أدنى 30000 دولار (110 آلاف درهم) وتصل إلى 100000 دولار (367 ألف درهم)، ويعتمد ذلك على المتطلبات المرادة. هناك ميزتان لفتح مطبخ سحابي، الأأولى أنه يمكنك إدارة علامات تجارية عدة من خلال مطبخ واحد، والميزة الثانية أنك لست في حاجة لموظفي خدمة.

تبدأ التكلفة الرأسمالية المعقولة للمطبخ السحابي من 100000 دولار (367 ألف درهم).

فتحة في الجدار

انتشر نموذج مطاعم «الفتحة في الجدار» بمتوسط مساحة 1000 متر مربع، وأصبح أكثر شهرة منذ بداية الجائحة. يزدهر هذا النوع من المطاعم بالكلام الشفهي وطريقة الجذب المرحة أو البسيطة. يتطلب هذا النوع قائمة طعام صغيرة ومركزة ويُمكن استخدام أي مطبخ بالسعر المناسب وجزء من التخطيط.

من الممكن أن تصل تكلفة إيجارات هذا النوع إلى 30 دولاراً (110 دراهم) لكل متر مربع ويعتمد بشكل أساسي على الموقع، وبسبب المساحة الصغيرة سنجد أن تكاليف التوظيف والتصميم محدودة للغاية.

لضمان نجاح هذا المشروع، أنت في حاجة إلى أن الفتحة التي في الجدار تطل على مزيج سكاني وتجاري بجانب خطة توصيل طلبات ممتازة. هذا النموذج قابل للتطوير للغاية ، أو من الممكن اعتماده للتوسيع، غير أنه يمنحك بعض الامتيازات.

يصل متوسط النفقات الرأسمالية لهذا النوع إلى 250000 دولار (915 ألف درهم) فما فوق، يشمل موقعاً حيوياً يقدم منتجاً وتغليفاً رائعاً وذا حضور مميز ودائم على الإنترنت، إضافة إلى علامة تجارية شاملة وممتازة بجانب ميزانيات التسويق والموظفين.