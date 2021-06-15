شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق أمريكي - أوروبي ينهي 17 عاماً من نزاع دعم صناعة الطائرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "سوَّيا الخلاف" القائم بين الجانبين منذ حوالي 17 عاماً بشأن دعم الطائرات.

وأضافت: "بدأ هذا الاجتماع بانفراجة بشأن الطائرات. هذا يفتح صفحة جديدة في العلاقات حقاً، إذ تحولنا من التقاضي إلى التعاون فيما يخص الطائرات، بعد نزاع استمر 17 عاماً".

ومن شأن التوصل لاتفاق أن يرفع تهديداً بتجديد حرب تجارية بين الجانبين شملت بالفعل صناعات تتراوح من المنتجات الزراعية إلى السلع الكمالية، وألحقت ضرراً بالعلاقات بين جانبي الأطلسي.

من جهتها قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، إنها ناقشت النزاع في أول اجتماع مباشر مع نظيرها الأوروبي فالديس دومبرفسكيس يوم الاثنين قبيل قمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء، وستسافر تاي إلى بريطانيا يوم الأربعاء.

والمفوضية الأوروبية، التي تشرف على سياسة التجارة للاتحاد الأوروبي، حريصة على إيجاد حل بحلول 11 يوليو/تموز، وهو موعد انتهاء تعليق رسوم جمركية بين الجانبين تم الاتفاق عليه في مارس/آذار.

والرسوم الجمركية على بضائع قيمتها 11.5 مليار دولار، جرى فرضها على مراحل بدءاً من 2019، بعد أن حققت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتصارات جزئية في منظمة التجارة العالمية بشأن مزاعم بدعم غير عادل لشركتي صناعة الطائرات الأمريكية بوينج والأوروبية إيرباص.