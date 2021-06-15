شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 116,377 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الاثنين، عن تقديم 116,377 جرعة جديدة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,964,439 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 141.19 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".