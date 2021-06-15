شكرا لقرائتكم خبر عن لوبيز تفاجئ جمهورها بعودة قصة حب احتكرت إعلام المشاهير 20 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

التقطت صور للنجمين الهوليوديين جنيفر لوبيز وبن أفليك وهما يتبادلان القبلات، في تأكيد فيما يبدو لأسابيع من التكهنات المحمومة بأنهما عادا لبعضهما البعض وجددا قصة حبهما التي هيمنت على إعلام المشاهير لنحو 20 عاماً.

ونشرت مجلة نيويورك بوست صوراً من مصوري المشاهير، والتي يظهر فيها الممثلان وهما يتبادلان القبل أثناء تناول وجبة مع أسرة لوبيز في مطعم فاخر بماليبو غربي لوس أنجليس يوم الأحد.

ورفض مندوبون عن لوبيز (51 عاماً) التعقيب على الموضوع، بينما لم يرد وكلاء أفليك على طلب للتعقيب.

وأصبحت لوبيز وأفليك مخرج فيلم "آرجو"، واللذان أطلق عليهما لقب "بينيفر"، حديث أوساط المشاهير قبل 20 عاماً في قصة حب شملت سياراتهما الفارهة وخاتم الخطبة ذي الماسة الوردية التي تزن 6.1 قيراط، وألغى الاثنان زواجهما المرتقب في 2003 فجأة وانفصلا بعدها ببضعة أشهر.