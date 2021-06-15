شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تدعو إلى الاستفادة من خدماتها الذكية لرصد تسريبات المياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ضمن حملتها «لنجعل هذا الصيف أخضر» السنوية، حثّت هيئة كهرباء ومياه دبي، متعامليها على إجراء فحوص دورية للتوصيلات الداخلية للمياه في منازلهم ومبانيهم ومنشآتهم، للكشف عن أية تسريبات محتملة في التمديدات والمسارعة إلى إصلاحها، واستبدال التوصيلات القديمة بالكامل، في حال دعت الحاجة إلى ذلك. ودعت المتعاملين إلى استخدام خدماتها الذكية المتوافرة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لرصد تسريبات المياه فور حدوثها، ومنها خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» و«الحياة الذكية» التي تتضمن عدداً من الخصائص الذكية التي تتيح مراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً ورقمياً.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، الحرص على إثراء تجربة المتعاملين، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجيتها لتحقيق مبادرة دبي 10X. وتحرص الهيئة على تقديم إمدادات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة والاستدامة.

فيما، أكدت خولة المهيري، النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، أن الهيئة تعمل على تمكين المتعاملين من رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وإشراكهم في الجهود الهادفة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، وجعل دبي المدينة الأكثر استدامة عبر ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكدت الهيئة كفاءة أنظمتها في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد، فيما ينحصر نطاق مسؤوليتها في التوصيلات والصيانة حتى العداد فقط، وتقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل.