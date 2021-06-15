شكرا لقرائتكم خبر عن حملة وطنية لسلامة الأرواح والممتلكات خلال التعبئة في محطات الوقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، حملتها الوطنية التوعوية تحت شعار «التزم.. تسلم»، التي تندرج ضمن مبادراتها النوعية لرفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في دولة الإمارات، بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة، وتحديداً أثناء تعبئة المركبة بالوقود، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.

وتهدف الحملة التي تجسد استراتيجية دولة الإمارات ورؤية القيادة، في رفع معدل الأمن والسلامة في المجتمع، والحفاظ على حياة الأفراد الذين يمثلون محور التنمية المستدامة، إلى تقليل المخاطر والأضرار التي قد تنتج عن الممارسات الخطأ، خلال تعبئة الوقود، كالتدخين أو استخدام الأجهزة الالكترونية، أو تجاهل أي تسريب أو عطل في المركبة، أو فتح غطاء المركبة أو التحرك دون التأكد من اكتمال تعبئة الوقود في المركبة.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول «إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لترسيخ مكانة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، وبما يتوافق مع رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف ضمان سلامة أفراد المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة الذي يمثل العنصر البشري أحد مرتكزاتها».

وأضاف أن أهمية الحملة تكمن في تعريف مختلف شرائح المجتمع بمبادئ السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث الناتجة عن السلوكات الخطأ أثناء استخدام محطات تعبئة الوقود.

فيما أكد اللواء الدكتور جاسم المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني، أن القيادة العامة تضع أولوية «السلامة في محطات البترول» ضمن حملاتها الرئيسة في الخطة التوعوية.

وأوضح أنها أصدرت لائحة بشروط الأمن والسلامة والوقاية من الحريق، وسبل الحماية الواجب توافرها في المحطات، ومنها ضرورة التأكد من وجود جميع أجهزة ومعدات الإطفاء ووضعها بأماكن يسهل الوصول إليها، وتشتمل على مضخات إطفاء بالمادة الرغوية، ومضخات إطفاء كربون، مع التأكد الدوري من صلاحيتها، وتعريف العاملين في المحطات بقواعد الأمن والسلامة.

فيما قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع «يتصدر ضمان صحة وسلامة موظفينا وعملائنا ومرافقنا قائمة أولوياتنا، ولا حدود لطموحنا فيما يتعلق بالسلامة، حيث نعمل باستمرار على تحسين الإجراءات وأنظمة الأمن الحالية. وقد أولينا اهتماماً كبيراً لتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة والبيئة في جميع عملياتنا، لحماية عملائنا ومجتمعنا وممتلكاتنا».

فيما أكد المهندس علي الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «امارات» أن السياسة التي تنتهجُها «امارات» تولي أهميةً قصوى لسلامة الأفراد والحفاظ على البيئة طبقاً لقواعد «امارات» وأصول الممارسات المهنية والقوانين الاتحادية والدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في الصناعة. بُنيت هذه السياسة على الإيمان الراسخ بأن أهدافنا المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة والبيئة لا تقل أهميةً عن بقية أهداف العمل الأساسية الأخرى. وتسعى المؤسسة سعياً حثيثاً ودائماً إلى تحقيق أهداف وغايات الصحة والسلامة والبيئة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تمثّل السلامة أولويةً قصوى بالنسبة لعمليات المجموعة، لما لها من أثر مباشر في أعمال المجموعة وموظفيها والمجتمعات التي تعمل فيها. فقد سجّلت المجموعة العام الماضي أداءً لافتاً في الصحة والسلامة والبيئة لتصبح بذلك من بين أفضل الشركات في قطاع النفط والغاز على هذا الصعيد. ونشكر اللجنة المشتركة للأمن والسلامة على هذه الحملة المهمة. ونؤكد دعمنا لها، إيماناً منا بأن السلامة في محطات الوقود مسؤولية مشتركة بين شركات النفط والمستهلكين على السواء».