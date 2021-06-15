شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائي لنانسي عجرم وراغب علامة في مصر نهاية يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:أحمد الروبي

تقيم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان راغب علامة، حفلاً غنائياً بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في 30 يونيو/حزيران الجاري، فيما ينتقل علامة إلى الإمارات من أجل إحياء حفلين في دبى يومي 15 و16 يوليو/تموز المقبل، على مسرح دبى أوبرا، بحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

عجرم انتهت من تسجيل أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يعتبر العاشر لها خلال مسيرتها الفنية، حيث أطلقت على الألبوم اسم «نانسي 10»، وشارك في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم: محمود الخيامي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، مروان خوري، تامر علي.