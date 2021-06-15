شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.47% بما يعادل -1.45 نقطة ليستقر على سعر 309.32 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 305.28، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 293.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط