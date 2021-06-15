شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يستنفذ فرصه الإيجابية - تحليل – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليصل إلى الاستناد إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.89% بما يعادل -2.01 نقطة ليستقر على سعر 223.17 دولار، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 216.50، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري والعنيد 231.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه