شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.29% بما يعادل -0.69 نقطة ليستقر على سعر 29.39 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 28.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 26.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط