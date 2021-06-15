شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.25% بما يعادل 0.41 نقطة ليستقر على سعر 165.37 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع وجود ضغط سلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 167.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 161.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه