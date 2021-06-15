شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 15-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك المركزى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 18.87جنيها للشراء، و19.01جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.84 جنيها للشراء، و19جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيها للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.