شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-6-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 18.87جنيها للشراء، و19.01جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.84 جنيها للشراء، و19جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيها للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات فى السوق المصرفى، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، كما كانت أسعارهم أمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.87 للشراء، 19.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.84 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.91 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.87 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.87 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.89 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.89 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.87 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.