شكرا لقرائتكم خبر عن الناقول تُعلن الانتهاء من تأسيس شركة تابعة لها في مصر والإنتاج التجريبي منتصف يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن توقعها الإنتهاء من مشروع تأسيس شركتها التابعة بمصر خلال الربع الرابع من العام 2021، على أن الإنتاج التجريبي للمشروع في 15 يونيو الجاري.

وقالت الناقول، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن مدة الإنتاج التجريبي للمشروع 60 يوماً، على أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع خلال الربع الثالث من العام 2021.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة يتمثل في ارتفاع المبيعات والأرباح التشغيلية للشركة.

وسبق أن أعلنت الناقول عن تأسيس شركة تابعة لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصر العربية في عام 2019، مملوكة لها بالكامل.

يُذكر أن الشركة التابعة لم تزاول أي نشاط لها منذ تأسيسها، ويتمركز نشاطها في صناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) وبإستثمار مقداره 20 مليون ريال سعودي تم تمويله ذاتيا من الأرباح المبقاة بالإضافة إلى تمويل من المؤسسين.

هذا ومن المُقرر إدارة المشروع ذاتياً بالتعاون مع عدة جهات أخرى، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالمشروع.