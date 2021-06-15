شكرا لقرائتكم خبر عن "الكيميائية القابضة" تُمدد مذكرة التفاهم المُوقعة مع "هيلمان العالمية" لمدة 90 يوماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية (هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس) لمدة 90 يوماً اعتباراً من 22 يونيو الجاري وحتى 22 سبتمبر المُقبل.

وقالت الكيميائية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذا التمديد تم بهدف إعطاء الفريق المشترك الوقت اللازم لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع العمل بنفس الأحكام والشروط السابقة.

يُذكر أن الشركة الكيميائية السعودية القابضة وقعت مذكرة التفاهم مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية (هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس)، في 22 مارس الماضي، لمدة 90 يوماً، بهدف تأسيس مشروع مشترك حصري لتقديم خدمات لوجستية في القطاع الطبي في السعودية.

وبحسب البيان السابق، تم توقيع المذكرة من خلال قطاع الشركة الكيميائية الدوائي، المتمثل بالشركة السعودية العالمية للتجارة (سيتكو فارما) وشركة أجا للصناعات الدوائية (أجا فارما) والشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين والتوزيع وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان.

وتجدر الإشارة إلى أن الكيميائية حققت صافي أرباح بلغ 40.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالرغم من إرتفاع مخصص الزكاة والمصروفات البيعية والتسويقية.