شكرا لقرائتكم خبر عن وطني للحديد والصلب تُسدد قرضاً قصير الأجل من البنك السعودي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن السداد الكامل لقرض قصير الأجل على الشركة من البنك السعودي البريطاني - البنك الأول بمقدار 40 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذا السداد يُسهم فى تخفيض نفقات التمويل مما ينعكس ايجابياً على النتائج المالية للشركة اعتباراً من النصف الثاني لعام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 29.4 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إرتفاع هامش الربحية الذي ساهم في إرتفاع مجمل الربح على الرغم من إنخفاض حجم المبيعات للعام 2020 مقارنة مع العام السابق 2019 وذلك بسبب إنخفاض معدلات الطلب الناتجة عن أثار تفشي الجائحة العالمية كوفيد 19 وفترات حظر التجوال.