شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات الوافدين بالكويت ترتفع 14.5% إلى 5.3 مليار دينار خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان تحويلات العاملين الوافدين خلال 2020 شهدت قفزة ونمو مضطردا بنحو 14.5% لتبلغ 5.3 مليار دينار مقارنة بتحويلات بلغت 4.62 مليار دينار.

وبحسب البيانات، فإن تحويلات العاملين شهدت تحسنا كبيرا في الربع الثالث والرابع من العام الماضي، إذ بلغت التحويلات في الربع الرابع 1.47 مليار دينار وفي الربع الثالث 1.4 مليار دينار وفي الربع الثاني 1.05 مليار دينار وفي الربع الأول 1.35 مليار دينار.

ويأتي ارتفاع قيمة الأموال التي حولها الوافدين الى بلدانهم رغم تداعيات جائحة كورونا والتي نتج عنها تسريح آلاف الوافدين من أعمالهم بالإضافة الى عشرات الآلاف الذين تم تخفيض رواتبهم بنسب مختلفة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وهذا الأمر الذي ساهم في تخفيض التحويلات خصوصا في الربع الاول والثاني من العام الماضي لتشهد بعدها ارتفاعا كبيرا مع نهاية العام الماضي، فضلا عن قيام العديد من الوافدين بتسفير عائلاتهم الى بلادهم وبالتالي عدم الحاجة الى إنفاق أموال كثيرة في الكويت وتحويل الجزء الأكبر الى أسرهم، ناهيك عن عدم امتلاك الوافدين أي سبل للاستفادة من مدخراتهم في الكويت مثل الاستثمار المباشر او شراء عقارات او غيره، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وحالة الإغلاق الجزئي والشامل التي نفذتها البلاد وإغلاق المطاعم والكافيهات قد تكون أحد الأسباب التي حالت دون زيادة إنفاق الوافدين في البلاد ولجوئهم إلى زيادة تحويلاتهم الى بلدانهم الأصلية، ناهيك عن عدم الاستقرار الذي يعيشه البعض نتيجة الأوضاع الراهنة الناجمة عن زيادة حالات كورونا، هذا بالإضافة الى عدم سفر الوافدين خلال فترات الصيف والعطلات الى بلدانهم، حيث ان بند تذاكر السفر والهدايا كان من البنود المكلفة على الوافدين.

ووفقا لإحصاءات السكان في البلاد على حسب الهيئة العامة للمعلومات المدنية فإن عدد الوافدين بلغ 3.2 ملايين وافد مقابل 1.45 مليون كويتي بإجمالي عدد سكان يبلغ 4.6 ملايين نسمة، وتتصدر الدول الآسيوية قائمة التحويلات مثل الهند وبنغلاديش والفلبين، بينما تأتي الدول العربية بعدها وعلى رأسها مصر ولبنان وسورية والأردن.