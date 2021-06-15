شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد لإنفاق الكويتيين على السفر خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد إنفاق الكويتيين على السفر هبوطا حادا بلغ 57.5% خلال عام 2020، وذلك بالتزامن مع حالات الإغلاق الكامل التي قامت بها العديد من دول العالم لمنع تفشى جائحة كورونا

وبلغ إنفاقهم وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات، التي أصدرها بنك الكويت المركزي أمس، نحو 2.04 مليار دينار مقارنة بإنفاق بلغ 4.8 مليارات دينار خلال عام 2019، وذلك حسب البيانات المعدلة لبند السفر.

وقد إنفاق الكويتيين على السفر تحسنا كبيرا خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثاني الذي شهد انخفاضا حادا بالتزامن مع بدء انتشار الجائحة وإغلاق مطار الكويت الدولي ودخول العديد من الدول السياحية في المنطقة والعالم في إغلاق كامل، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وبناء على البيانات المعدلة لإنفاق السفر فإنه بلغ نحو 1.19 مليار دينار في الربع الأول ليشهد انخفاضا الى 81.2 مليون دينار في الربع الثاني ثم بلغ 458.8 مليون دينار في الربع الثالث ثم 314.6 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مع بدء تخفيف قيود السفر.

يذكر أن الإنفاق على السفر وفقا لإحصائية «المركزي» لا يقتصر على رحلات السياحة والعمل الخاصة بالمواطنين وغيرهم، بل يشمل العلاج في الخارج والبعثات الدراسية وسفرات المهمات الرسمية وغيرها.