شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" وبنك الرياض يوقعان اتفاقية تعاون "مبادرات المستقبل للحاضر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" وبنك الرياض اتفاقية تعاون للعمل على تأسيس مبادرات المستقبل للحاضر والتي تشمل ثلاث محاور؛ مشاريع سبارك، وسبارك أعمال، وسبارك حياة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تهدف الاتفاقية إلى تطوير عدة مبادرات ذات خدمات عالية القيمة من خلال نماذج عمل متطورة، منها: سبارك مشاريع، وسبارك باي، وسبارك استدامة وكفاءة إنفاق، وسبارك العلماء، بالإضافة إلى مركز سبارك أعمال، وسبارك ممكنات أعمال، وسبارك محتوى محلي، وسبارك ثانك، وسبارك جودة حياة، وسبارك باس.

ويُعد بنك الرياض، من أكبر الجهات الداعمة لرؤية المملكة 2030 وبرامجها، من خلال تطويره وابتكاره للعديد من المبادرات المتنوعة والتي صُممت خصيصًا لدعم ممكنات الأعمال الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالقطاعات المستهدفة.

يشار إلى أن مركز تجهيز حقول النفط المحدود، أعلن في أبريل الماضي عن ترسية مقاولة لإنشاء مركزهم في المملكة بمبلغ 570 مليون دولار لخدمة المستأجرين في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وكانت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" قد وقعت اتفاقية مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابيسكو" باستثمار 100 مليون دولار وذلك في شهر أغسطس 2020.

وتُعد مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بيئة أعمال متكاملة. تقع (سبارك) على منطقة تبلغ مساحتها 50 كيلو متر مربع، ويجري بناؤها لتصبح البوابة الرائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، بحيث توفر مجموعة كاملة من الحلول لمساندة نمو الأعمال في المملكة.

وتم إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بأن تكون مركزًا صناعيًا عالميًا بارزًا ومتكاملًا للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، قائمًا على الابتكار، والتعاون، والحوكمة مما يعزز مكانة المملكة على خارطة الطاقة العالمية ويتوافق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.