شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي قبل اجتماع المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، وذلك قبل انطلاق اجتماع البنك المركزي فى الولايات المتحدة ،والذي طال انتظاره حيث من المرجح أن يوفر رؤية شديدة الوضوح حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2147$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2118 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2113$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.2092$ المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم ، اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي طال انتظاره فى معظم أسواق المال العالمية ، حيث من المرجح أن يوفر رؤية شديدة الوضوح حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وكان صانعي السياسة النقدية الأمريكية بقيادة رئيس المجلس "جيروم باول" قد شددوا على أن تزايد الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا ،وأن السياسة فائقة السهولة ستظل سارية حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر آمنا.

غير أن البيانات الاقتصادية الأخيرة فى الولايات المتحدة أثارت المخاوف فى الأسواق ، حول ضغوط ارتفاع الأسعار مع إعادة الانفتاح الاقتصادي فى البلاد ،سوف يجبر الاحتياطي الاتحادي على تشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.