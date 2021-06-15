شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب عند مستوى 1860.00، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على كسر المستوى المذكور والاندفاع نحو مستوى 1825.15.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1883.40 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1835.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط