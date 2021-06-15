الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، مستقراً قرب 1.4100، ويستمر بالتذبذب ضمن النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، وبالتالي، لا تغيير على التداولات الجانبية على المدى اللحظي إلى أن يتم كسر الدعم 1.4095 أو اختراق المقاومة 1.4238 لتأكيد الوجهة التالية بشكل أوضح.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4030 والمقاومة 1.4200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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