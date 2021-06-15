شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، مستقراً قرب 1.4100، ويستمر بالتذبذب ضمن النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، وبالتالي، لا تغيير على التداولات الجانبية على المدى اللحظي إلى أن يتم كسر الدعم 1.4095 أو اختراق المقاومة 1.4238 لتأكيد الوجهة التالية بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4030 والمقاومة 1.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي