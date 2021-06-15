شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بمزيد من الإيجابية الآن ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1.2175، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، بينما يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1.2064.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2030 والمقاومة 1.2190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط