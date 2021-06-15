شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون القضائية» في محاكم دبي توفّر خدمات قانونية تخدم المجتمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اجتمعت اللجنة العليا للشؤون القضائية، برئاسة طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، لمناقشة عدد من المواضيع، لتواكب التطور المتسارع التي تشهده إمارة دبي، بحضور أعضاء اللجنة القضائية: عمر المري، نائب المدير العام، والقاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عبدالله الكيتوب، رئيس محكمة التنفيذ.

وأوضح المنصوري، أن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع، منها، مذكرة نائب المدير العام بشأن تطبيق التعميم رقم 1 لسنة 2020 بشأن مراحل تحصيل رسم الدعوى (تطبيق قانون الرسم، وبطاقات الأداء القضائية الذكية لحوكمة ومتابعة أداء العمل القضائي).

وأشار المنصوري إلى أن اللجنة العليا للشؤون القضائية، تجسد الجهود الدؤوبة التي تبذلها محاكم دبي، في سبيل تطوير المنظومة القضائية، وتوفير خدمات قانونية تخدم المجتمع. موضحاً أن نطاق اختصاص اللجنة، يتمحور حول مراجعة المشاريع والمقترحات والمبادرات القضائية الجديدة ودراستها وإقرارها.